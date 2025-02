Pfand in Sicht: Neue Pfandgebinde lassen noch auf sich warten

Und das könnte noch länger so bleiben, meint eine Billa-Mitarbeiterin in Wiener Neustadt, die gerade mit dem Einschlichten von Getränken beschäftigt ist. Die Lager seien zum großen Teil noch mit pfandfreien Flaschen und Dosen gefüllt , sagt sie. „Ich glaube, dass es noch ein paar Monate dauern wird, bis wir das alles verkauft haben. Vielleicht sogar bis zum Sommer.“ Erst dann würde die neue Pfand-Ware eintreffen.

Ein Monat nach Einführung des neuen Pfands sind die neuen Flaschen und Dosen in Billa-Filialen , eine in Wiener Neustadt und eine in Wien 20 , noch selten auszumachen.

In der Brigittenau nickt ihr Kollege: „Pepsi und Gröbi gibt es schon mit Pfand“, deutet er. Dann fällt ihm ein, dass ein Energy Drink in der Früh zum ersten Mal mit einem Pfandsymbol geliefert wurde.

Außer Pfand und Band

Berichte von Lesern, wonach in den ersten Tagen Pfandflaschen nicht zurückgenommen wurden, kommentiert man in der REWE-Zentrale so: Es komme zwar vereinzelt noch zu Startschwierigkeiten, diese sollten aber kein Hindernis für die Kunden sein. Die Mitarbeiter der Filialen seien geschult, Kunden bei technischen Problemen zu helfen, und wenn notwendig das Pfandgut manuell entgegenzunehmen.

Auch in den Hofer-Filialen in Ernstbrunn und in Wien-Heiligenstadt ist alles für das neue Pfandsystem angerichtet. Jeweils zwei Automaten sind betriebsbereit, inklusive detaillierter Bedienungsanleitung und Erklärungen, was überhaupt in die Abgabestellen hineinwandern darf.