Perwang: Schlimmer Fall von Tierquälerei

In der kleinen Gemeinde Perwang im Innviertel muss sich eine 49-Jährige wegen Tierquälerei verantworten. Veterinärmediziner Josef Stöger von der Bezirkshauptmannschaft Braunau bot sich am Donnerstag ein grauenhaftes Bild, als er den Bauernhof der Frau kontrollierte. 24 Schweine standen in ihrem eigenen 50 Zentimeter hohen Kot. 60 Schafe konnten sich kaum auf den Beinen halten, weil sie völlig abgemagert waren. Weiters fand Stöger – auf engstem Raum zusammengepfercht – drei Esel und 15 Ziegen.