Personalsuche: Die Gastro-Szene braucht Temperament

Es ist heiß im Gastgarten am Kapitelplatz mitten in der Salzburger Altstadt. Adrian (22) zapft gerade ein Bier. Die Handgriffe sitzen. Die nächsten Gäste warten auf Bedienung. Nur sein südländisches Aussehen verrät, dass er von weither kommt. Cádiz im Süden Spaniens ist seine Heimat. „Ich bin glücklich hier in Salzburg“, schwärmt Adrian.

Insgesamt 80 junge Spanier hatten sich auf die ungewöhnliche Jobannonce von Patrick Knittelfelder und Andreas Felleis gemeldet, die zuerst einmal im Raum Saragossa geschaltet wurde. Das Unternehmer-Duo betreibt ein Gastro-Imperium mit verschiedenen Betrieben, vom Café Glockenspiel am Salzburg Mozartplatz bis zum Hotel Wisenegg in Obertauern.