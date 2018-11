Perchten packen jetzt auch ihre Fäuste aus

Der Kärntner Brauchtumsexperte, Wolfgang Lattacher, sieht indes durch die Frühstarts der Perchtenläufe und die aktuellen Vorfällen Traditionen in Gefahr. „So macht man Brauchtum kaputt“, sagt er. Krampusläufe würden der Gemeinschaftspflege dienen, mit Eskalationen wie in Rennweg würde man jedoch genau das Gegenteil bewirken. Sollten sich Übergriffe durch Perchten mehren, könne er sich auch die Absage des größten Laufs Österreichs am 1. Dezember 2018 in Klagenfurt mit 50.000 Besuchern vorstellen.