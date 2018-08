Pensionsvorteil für Pflege in Familien

Um dem Rechnung zu tragen, schlägt Riedl vor, pflegenden Angehörigen die Betreuungszeiten für ihre Pension anzurechnen – ähnlich der Anrechenbarkeit von Kindererziehungszeiten. „Man muss Familien unterstützen, damit der Betroffene so lange wie möglich zu Hause versorgt werden kann.“ Mit überbordend mehr Heimplätzen rechnet der Gemeindebundchef in Zukunft nämlich nicht. Auch deshalb, weil es die mit Abstand teuerste Form der Pflege ist.

Und dass längst nicht alle Bewohner die Vollversorgung eines Heims brauchen, weiß Brigitta Nöbauer vom Department Gesundheits-, Sozial- & Public Management der FH Oberösterreich. Ihre Untersuchungen ergaben, dass sich der Bedarf eines Heimplatzes nicht an Pflegestufen, sondern an einer Einzelfall-Beurteilung orientieren müsse. Menschen in niedrigen Pflegestufen seien oftmals nicht auf Komplettbetreuung angewiesen. Wohl aber seien Fragen wie jene der Mobilität oder des gesellschaftlichen Anschlusses zu klären. „Viel mehr müssen alternative Wohnformen ausgebaut werden“, sagt Nöbauer. Sie regt außerdem die Mitbetreuung von Personen durch Angebote „unter einem Dach“ an, sprich, Pflegeheime könnten Wohneinrichtungen im unmittelbaren Umfeld mitbetreuen. Mobile Dienste seien derzeit kaum eine Alternative. Einerseits aufgrund des aktuellen Leistungsangebots und auch aufgrund der Kosten.