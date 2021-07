Pensionist stürzte in Vorarlberg in Bachbett und starb

Ein 82-jähriger Mann ist am Freitag in Bolgenach in der Gemeinde Hittisau in Vorarlberg in ein Bachbett gestürzt und gestorben. Der Pensionist wollte Gartenabfälle in das Auerbachtobel schütten, als er aus unbekannter Ursache über steiles Gelände bis zum Bachbett in das Tobel stürzte. Alarmierte Einsatzkräfte versuchten den Mann zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb.