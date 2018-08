Pendler zwischen zwei Welten

In der Ersten Republik flanierte die gutbürgerliche Welt wie zu Kaisers Zeiten jeden Sonntagvormittag am Korso zwischen Oper und Schwarzenbergplatz. Als Hacker dort einen Dragoner in fescher Uniform traf, der wie er an der Stubenbastei maturiert hatte, beschloss er, als Einjährig-Freiwilliger zur Kavallerie zu gehen. „Es war eine Schnapsidee, denn ich war der einzige Kavallerist, der nicht reiten konnte“.

Hans Hacker verstand wenig von militärischen Fragen, hat aber bald erkannt, „dass sich Österreich mit dieser Truppe vielleicht gegen Liechtenstein hätte verteidigen können, aber gegen sonst niemanden. Am 11. März 1938 mussten wir noch wie in einer schlechten Operette unsere Säbel schleifen, am nächsten Tag ist Hitler einmarschiert, und über unserer Kaserne in Stockerau flogen ein paar Dutzend Bombenflugzeuge. Und dennoch“, meint Hacker, „hätte sich Österreich verteidigen müssen. Man kann nicht sagen ,Rot-Weiß-Rot bis in den Tod’ und dann das Land kampflos aufgeben.“