Patientendaten verkauft: Ärzten droht Haftstrafe

EUR 432,– für Sie!“ stand in dicken Lettern auf dem Werbeblatt der US-Firma IMS. Alles würde ganz einfach funktionieren. Der betroffene Arzt muss nur ein ihm unbekanntes Programm installieren und würde die besagte Summer automatisch jährlich ausbezahlt bekommen.

Zumindest 350 Ärzte sollen darauf eingegangen sein. Das Programm meldete (zumindest laut Vertrag) allerlei Daten an die US-Firma: Neben der Adresse der Arztpraxis wurde die Art des Krankenscheins, das Geschlecht des Patienten, sein Geburtsjahr, alle Diagnosen, Medikamentenverordnungen (mit Dosierung) und die Therapieerläuterungen mitgeschickt. Kein Arzt wusste aber offenbar, was das Programm genau macht. „Prinzipiell hat man sich so etwas wie einen Trojaner auf seinen PC geholt“, erklärt Hans Zeger von der ARGE Daten. Das ist eine Art Virus, der die Daten absaugt. Was er tatsächlich im Hintergrund macht, ist selbst für Experten meist nur sehr schwer herauszufinden.