Fehlende Hausärzte: "Situation wird sich noch verschärfen!"

Bezüglich der Landärzte glaubt Bachinger, dass sich wegen der bevorstehenden Pensionierungswelle „die Situation noch verschärfen wird“. Sprich: In manchen Regionen in NÖ werde es schwierig, einen Hausarzt zu finden. Seiner Meinung nach müsse man genau hinhören, was einerseits die Bevölkerung will, und was andererseits auch die jungen Ärzte wollen. Da gehe es in erster Linie nicht um Honorare, sondern um neue Organisationsformen am Land. Etwa die Gesundheitszentren.