Pathologie will mehr Corona-Tests ermöglichen

An den Testungen waren bisher die Pathologieinstitute und Ordinationen in Feldkirch ( Vorarlberg), Horn und Mistelbach (beide Niederösterreich), Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels (alle Oberösterreich) und Zams ( Tirol) beteiligt. Täglich wurden dort an die 2.000 Patientenproben bearbeitet.

In einem nächsten Schritt folgt nun die Einbeziehung der Pathologie-Institute der Wiener Schwerpunktspitäler und von Pathologie-Instituten in anderen Bundesländern, kündigte die Österreichischen Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie an. Die Kapazität der Testungen im Pathologiebereich werde dadurch österreichweit auf ca. 2.500 bis 3.500 Tests pro Tag erweitert, hieß es in einer Agenturmeldung.