Patentstreit: Heimische Brauereien schäumen

Aber gerade die Vielfalt habe Bier in Österreich zum großen Thema gemacht. Und genau die gelte es jetzt mit allen juristischen Mitteln zu verteidigen. „Obwohl es nur aus drei Rohstoffen besteht, hat Bier ein breites Spektrum und zuletzt einen hohen Stellenwert eingenommen. Erkennbar ist das auch daran, dass immer mehr Frauen und jüngere Menschen gerne Bier trinken“, schildern Schwarz und Trojan. Gab es früher die heimische Marktlücke zur jüngeren Zielgruppe, habe man diese seit dem Trend zu den Kreativbieren – vielen auch unter dem Begriff Craftbiere bekannt – endlich schließen können. Die Bandbreite hierzulande reiche von handwerklich gut gebrauten Regionalbieren – Lager oder Pils – bis hin zu den ausgefalleneren Bieren, die etwa aus der Weiterentwicklung alter Braustile entstanden seien.

Dass die bundesweite Dichte auf fast 280 Brauereien (darunter 128 Hausbrauereien) zuletzt stark gestiegen ist, sehen die Culturbrauer nicht als Problem. „Die kleinen Brauereien tun uns nicht weh, sondern sind eine willkommene Ergänzung in der Vielfalt der Bierspezialitäten“, sagt Schwarz. „Der Biermarkt gibt jetzt viel mehr her und bietet den Konsumenten so viel Auswahl wie noch nie zuvor – sogar deutlich mehr als bei den Weinen“, ist Trojan überzeugt.

So hart der nationale und internationale Biermarkt vielleicht sein mag, in der Vereinigung „Culturbrauer“ pflegen die acht heimischen Brauereibesitzer einen kollegialen Austausch. Ihr jüngstes Brauresultat ist das „Austrian Lager“, das sie in einer Nacht entwickelt haben. Zu finden ist es neben acht anderen Spezialitäten in der „Jubiläumsbox“ – erhältlich ab Mitte Oktober im Handel.