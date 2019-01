Parteienstellung: Rolle der Umweltanwälte wird zur heißen Kartoffel

Das Thema ist auch in den übrigen Bundesländern am Tapet. Denn sie müssen ihre Naturschutzgesetze ändern, um den NGO gemäß der Aarhus-Konvention Parteienstellung in Umwelt- und Naturverfahren zu ermöglichen. Die Einschätzung Haimbuchners, dass deswegen der Landesumweltanwalt entmachtet werden muss, teilt Tirols Naturschutzlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) nicht.

„Die Landesumweltanwaltschaft als weisungsfreie und unabhängige Einrichtung gibt der Tiroler Natur und Umwelt in relevanten Verfahren eine bedeutungsvolle Stimme und sollte nicht beschnitten werden“, sagt sie. Von einem EU-Verbot der Einbindung des Umweltanwalts in Verfahren weiß sie nichts: „Das ist wohl eher ein politisches als ein rechtliches Statement.“ Bis Mitte des Jahres soll es in Tirol eine Lösung geben. Die Bundesländer wollen sich offenbar untereinander abstimmen.

In Salzburg wird ebenfalls bereits an der Novelle gearbeitet. „Man muss sich anschauen, wie der Landesumweltanwalt in die Aarhus-Konvention passt“, sagt ein Sprecher von Naturschutzlandesrätin Maria Hutter ( ÖVP). Die Rolle des Landesumweltanwalts sei derzeit aber nicht in Diskussion.

Zwischen ÖVP und Grünen könnte es auf der Westachse bei den Verhandlungen knistern. Denn insbesondere der VP-Wirtschaftsflügel stößt sich wiederholt am Vorgehen der Landesumweltanwälte. In Tirol wurde zuletzt etwa die Skiverbindung Kappl-St. Anton nach einer Beschwerde des Landesumweltanwalts (und des Alpenvereins) vor Gericht gekippt.