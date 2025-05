Parkverbot am Attersee: Ausweitung auf Südufer geplant

Jene Gemeinde, die das Nachtparkverbot am Ostufer direkt zu spüren bekommt, ist Unterach am Attersee, im Süden gelegen. „Wir arbeiten gerade selbst eine Verordnung aus, die bestenfalls noch vor dem Sommer in Kraft tritt“, sagt Bürgermeister Georg Baumann .

Die prekäre Parkplatzsituation rund um den Attersee – speziell an den Wochenenden – bestreitet KURIER-Leser Alois Imlinger nicht. Er hält jedoch fest: „Das Problem ist sicher nicht so zu lösen, sondern nur durch weitere Uferflächen für alle und den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs.“

Auch mehr Wohnmobil-Stellplätze wären laut dem Oberösterreicher ein Gebot der Stunde, er schlägt in Kammer am Attersee das freie Areal des alten Bahnhofs vor. „Die Allgemeinheit hat ein Recht darauf, den See für die Erholung zu nutzen. In anderen Ländern ist das gesamte Ufer von Seen unverbaut und öffentlich zugänglich“, ärgert sich Imlinger.