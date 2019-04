Paragleiter schlug im Pongau in Salzburg auf Hoteldach auf

In Großarl (Pongau) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Paragleiter abgestürzt. Der 23-jährige Gleitschirmpilot befand sich eigenen Angaben nach im Landeanflug, dürfte dabei aber den Abstand zum Boden unterschätzt haben. Der Mann schlug auf einem Hoteldach auf und stürzte dann vom Dach hinunter auf eine Baustelle. Der Pongauer wurde verletzt und vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Schwarzach geflogen. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine.