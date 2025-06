Der Experte rät zu einem Schnuppertag am Hang, da stelle sich relativ rasch heraus, ob die Faszination bleibt. „Es gibt Menschen, die merken, dass sie sich nicht wohlfühlen oder denen es doch zu zeitaufwendig ist.“ Wer weitermachen will, besucht einen viertägigen Grundkurs . Erste Höhenflüge finden statt, es wird das Starten und Landen geübt.

Körperliche Fitness ist wichtig, „aber fürs Fliegen muss man vor allem fit im Kopf sein. Die Konzentration ist die ganze Zeit gefragt.“ Dass über 80-Jährige fliegen, findet der Experte nicht klug: „Natürlich gibt es alte Menschen, die fit sind, aber ab 80 wird es schon schwierig.“

Der Reiz des Fliegens

An seinen Kursen nehmen mehr Männer als Frauen teil, viele davon suchen einen neuen Lebensabschnitt, alle sind fasziniert von der Technik des Fliegens: „Wir bewegen uns durch die Luft, die wir nicht sehen, arbeiten viel mit dem Wind zusammen, das macht auch für mich nach so vielen Jahren noch immer den Reiz an diesem Sport aus.“

Mario Poscher ist selbst schon auf der ganzen Welt abgehoben mit seinem Schirm, etwa in Japan, Neuseeland oder Kolumbien. „Am liebsten fliege ich aber nach wie vor über die Alpen, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz.“ Und wenn er nicht drüberfliegt, ist er wandernd oder kletternd in den Bergen unterwegs.