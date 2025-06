Der 55-jährige Peng Yujiang aus China geht mit seinem Video zurzeit viral: In der Aufnahme sieht man, wie er mit Frost und Eis bedeckt durch die Luft fliegt, nachdem er in einen Aufwind geriet.

Mann berichtet von "furchtbarem" Erlebnis

Am 24. Mai testete der Paragleiter in der nördlichen Provinz Gansu seine neue Gleitschirmausrüstung, als ihn ein seltener Aufwind in eine Wolkenformation zog. Laut BBC und NBC News ging das Filmmaterial dazu auf Social Media viral. Der Chinese hatte sich selbst aufgenommen, da der eine Kamera an seinem Segelflugzeug montiert hatte. Im Video sieht man, wie das Gesicht des Mannes mit Eis bedeckt ist.