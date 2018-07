Pannenstreifenfreigabe auch bei Salzburg und Innsbruck geplant

In zwei Wochen geht das Pilotprojekt in den Betrieb. Auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat kann bei Bedarf der Pannenstreifen freigegeben werden - der KURIER berichtete. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer präsentierten am Mittwoch die Details.

Gerade auf der Ostautobahn sei laut Asfinag die zweispurige Autobahn zu Stoßzeiten an ihrer Belastungsgrenze. Die Freigabe des Pannenstreifens sei eine kostengünstige und schnelle Variante. Laut Zipperer werde das Projekt jetzt eine rund sechs Monate lange Testphase durchlaufen. "Und es wird auch nicht bei diesem Abschnitt bleiben", sagt Hofer.

Zwei ähnliche Strecken könnten nämlich ebenfalls eine temporäre Freigabe erhalten: die Westautobahn (A1) zwischen Wallersee und Salzburg Nord sowie die Inntalautobahn (A12) zwischen Innsbruck West und Zirl Ost. Die Umbauarbeiten könnten bereits nächstes Jahr starten, der Pannenstreifen soll dann ab 2021 befahrbar sein.

Der ÖAMTC blickt dem Projekt skeptisch entgegen. „Pannenstreifen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und dürfen daher nicht dauerhaft dem Verkehrsfluss geopfert werden. Eine Freigabe des Pannenstreifens kann nur eine temporäre Notlösung sein“, sagt Verkehrsjurist Nikolaus Authried.