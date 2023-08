Paar bezahlte Hotelrechungen nicht: Einmietbetrüger in Osttirol festgenommen

In Kals am Großglockner in Osttirol sind am Dienstag zwei Einmietbetrüger - eine 42-jährige Österreicherin und ein 48-jähriger Deutscher - festgenommen worden. Dem Paar wurde vorgeworfen, sich seit 17. Juli in insgesamt fünf Hotels in Osttirol eingemietet und diese verlassen zu haben, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Der Schaden belief sich auf einen niederen, fünfstelligen Eurobetrag, hieß es.