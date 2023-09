Aufregung in Osttirol: Mann soll Kinder mit Süßigkeiten gelockt haben

In Osttirol ist am Mittwoch erneut angezeigt worden, dass ein unbekannter Mann auf der Straße drei Kinder angesprochen und ihnen Süßigkeiten angeboten hatte. Der Vorfall soll sich in der Früh am Schulweg in Lienz ereignet haben.

Der Mann wurde von einem Kind als grauhaarig beschrieben, er soll ein blau-weißes Hemd getragen haben. Erst am Dienstag hatte die Polizei von ähnlichen Fällen berichtet und um Hinweise gebeten.

