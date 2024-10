24-Jähriger bei Kajakunfall in Osttirol tödlich verunglückt

Was als sportlicher Ausflug begann, endete für einen Deutschen tödlich. Am 10. Oktober 2024 stiegen drei erfahrene Kajakfahrer im Alter von 24, 31 und 24 Jahren mit ihren Booten im Bereich der Bavaria Alm in St. Jakob im Defereggental in den Wildwasserfluss Schwarzach ein und befuhren diesen in Richtung Huben.

Verklemmter Baumstamm brachte Boote zum Kentern

Auf Höhe des Klärwerks in St. Veit im Defereggental kenterten zwei der Kajakfahrer aufgrund eines im Fluss verklemmten Baumstammes.

Der 31-jähriger Kajakfahrer konnte sich aus dem Fluss retten. Ein 24-jähriger Kajakfahrer konnte aus seinem Boot aussteigen und sich an einem Baumstumpf in der Flussmitte festhalten. Von dort wurde er mittels Taus vom Notarzthubschrauber aus geborgen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz geflogen.