Oststeiermark: 15-Jährige wurde bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 15-jährige Moped-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz ist am Montagabend in St. Margarethen/Raab (Bezirk Weiz) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich an einer engen Stelle einer Brücke. Die 15-Jährige kollidierte mit dem linken Bein und der linken Mopedseite mit dem Auto und stürzte.

Sie wurde durch den Notarzt in die Kinderklinik nach Graz gebracht. Der 35-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.