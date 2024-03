Osterputz auf der Südosttangente

Mit ihren Greifzangen arbeiten sich die Mitarbeiter der ASFINAG an der Leitplanke entlang, teilweise durch dichtes dorniges Gestrüpp.

Der Grünstreifen neben der Abfahrt von der A23 (vulgo Südosttangente ) ist weniger als hundert Meter lang. Dennoch sind die großen blauen Müllsäcke von Roman Aigner und seinem Kollegen Patrick Schuckert schon nach wenigen Minuten ihres Einsatzes in St. Marx prall gefüllt.

Notdurft in der Plastikflasche

Vor dem Müllsammeln in St. Marx hatte ihr Chef, der Autobahnmeister Josef Mechtler, in der Autobahnmeisterei Inzersdorf ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgezählt: „Dosen und Flaschen, dazu Radkappen, Kfz-Kennzeichen, Zigarettenstummel, Zigarettenpackerln, Schuhe, Gewand, Spielsachen von Kindern und Erwachsenen, dazu viel Plastik: Es gibt auf der Autobahn fast nichts, was wir nicht finden.“

Wenig beliebt bei den Autobahn-Aufräumarbeitern sind die Urin-Bomben der Lkw-Fahrer, prall mit Notdurft gefüllte Flaschen, achtlos aus dem Fahrzeug geworfen. Auch der vom Straßenrand aufgegabelte Schweinsbraten riecht im blauen Sack nicht mehr ganz so würzig wie seinerzeit im Backrohr.