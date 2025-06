Weltweit wird das Opferfest unterschiedlich gefeiert, auch bei den Bezeichnungen gibt es Unterschiede: Während in der Türkei das Fest als Kurban Bayramı bezeichnet wird, heißt es in Bosnien und Herzegowina Kurban Bajram, und im arabischen Raum Eid al-Adha.

Heuer fällt es auf den Zeitraum vom 4. bis zum 9. Juni. Die Pilgerfahrt wird in der saudi-arabischen Stadt Mekka, dem Geburtsort des Propheten Muhammad, vollzogen. Die Gläubigen führen in verschiedenen Etappen am Heiligtum der Kaaba vorgeschriebene Rituale durch. Nach offiziellen Angaben des saudischen Hadsch-Ministeriums nahmen 2024 mehr als 1,8 Millionen Menschen teil. Heuer belaufen sich die Schätzungen auf über zwei Millionen Pilgerinnen und Pilger.

Welche Bräuche gibt es zum Kurban Bayramı oder Eid al-Adha?

Muslime, die nicht an der Pilgerfahrt teilnehmen, versammeln sich am Morgen des ersten Festtages in Moscheen oder auf freien Plätzen zu einem besonderen Gebet, dem Eid-Gebet. Nach dem Gebet hält der Imam eine Predigt. Im Zuge des Opferfestes ist es Brauch, ein Tier zu schlachten. Dies geht auf eine Geschichte im Koran zurück, in der die oben erwähnte Opferbereitschaft Abrahams geschildert wird. Gott soll Abraham in einem Traum befohlen haben, seinen Sohn zu opfern. Als Abraham sich bereit erklärte, bestand er die Prüfung, und Gott schickte ihm ein Tier zum Opfer.

Aus diesem Grund schlachten viele Muslime beim Opferfest ein Tier. Kühe, Kamele, Ziegen oder Schafe werden geopfert. Ein Drittel des Fleisches wird an Arme und Bedürftige gespendet, ein Drittel an Freunde und Verwandte weitergegeben, und ein Drittel behält die Familie. Viele Muslime spenden Geld an Bedürftige oder Hilfsorganisationen, die das Fleisch an Bedürftige verteilen. Manche spenden anstelle eines eigenen Opfers den Geldwert eines Tieres.