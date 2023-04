Salzburg: ÖVP bleibt in 82 Gemeinden vorne, die FPÖ in 31

Für die KPÖ waren die 21,80 Prozent in der Stadt top. Aber auch Koppl (14,62 Prozent) und Hallein (14,28 Prozent) können sich sehen lassen.

Wesentlich schwächer die Grünen: Hochburg ist Seekirchen am Wallersee mit 14,32 Prozent, dahinter folgen Elsbethen (12,16 Prozent) und Anthering (11,30 Prozent).

Den Rausflug aus dem Landtag konnten bei den Neos auch die 7,26 Prozent in Koppl nicht verhindern. Keine Rolle spielten WIRS – in Dorfbeuern wählten 4,54 Prozent die Splitterpartei, und die MFG kam auf 2,16 Prozent als bestes Ergebnis in Hollersbach im Pinzgau.

Die Ergebnisse der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen in ihren Heimatgemeinden: Wilfried Haslauer, ÖVP, verlor in Neumarkt am Wallersee 13,14 Prozentpunkte und landete auf Platz 3.

Marlene Svazek hingegen holte in Großgmain mit 36,55 Prozent Platz 1. David Egger landete mit der SPÖ in Neumarkt am Wallersee mit 27,83 Prozent auf Platz 1.

In der Stadt Salzburg hatte Kay-Michael Dankl von der KPÖ gegenüber seiner grünen Konkurrentin Martina Berthold die Nase vorn: Er erreichte Platz 2 mit 21,8 Prozent, Berthold schaffte

10,96 Prozent und wurde Fünfte. Und Andrea Klambauer, Neos, schaffte in Bad Hofgastein nur 5,93 Prozent.