Österreicher verlieren Sparbücher im Wert von 100 Millionen

Wie viel Geld so mancher Österreicher auf seinendeponiert hat, zeigt der Rekordfall einer. Vor einigen Jahren ging es am Landesgericht, unter dem Vorsitz von Richter, um 6,2 Millionen Euro: "Der Besitzer ist verstorben. Die Familie wusste von dem Vermögen auf den, konnte die Dokumente aber nicht finden." Also blieb nur der Weg zum Zivilgericht, um die Millionen auch zuzuordnen und das Vermögen für die Erben zu sichern.

Und wenn es um so viel Geld geht, sind Emotionen der logische Begleiter. Denn die meisten Inhaber der verschollenen Sparbücher fordern den möglichst raschen Zugriff auf ihr Erspartes oder ihr Erbe. Beatrix Engelmann, Vizepräsidentin des Wiener Landesgerichtes für Zivilrecht, kennt besondere Härtefälle: "Vor allem wenn Personen besachwaltet werden und die Sparbücher nicht auffindbar sind. So manche Angehörige glauben dann, dass das Geld verloren ist. Da kann es schon zu Gefühlsausbrüchen kommen."

Auch die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) werden immer häufiger mit Kraftloserklärungen konfrontiert. Christian Prantner, Chef der AK-Finanzdienstleistungen, kennt die Probleme: "Die Institute werden beim Nachweis der Legitimität immer vorsichtiger. Zusätzlich gibt es immer mehr Fälle. Denn auch Sparer werden älter und somit vergesslicher. Eine Kraftloserklärung kann familiär zu einer heiklen Sache werden."

Die Banken behandeln das Thema eher defensiv, bieten den Sparern und Angehörigen aber jedes Service an. Peter Wesely, Sprecher der Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien: "Wir hatten heuer 32 Fälle. Kunden und Angehörige, die Infos und Hilfe brauchen, bekommen in unseren Filialen jede Unterstützung. An die Bank fällt das Ersparte jedenfalls nicht."

Bleibt die Frage nach dem skurrilsten Versteck von Sparbüchern. Vor Kurzem fand in Wien ein Rauchfangkehrer in einem Kamin drei Sparbücher. Er gab sie bei der Polizei ab, Gerichtskommissäre suchen bereits nach dem Inhaber oder dessen Erben.