Österreicher starb bei Absturz mit Kleinflugzeug in Windpark

Ein Österreicher ist am Freitag bei einem Absturz mit einem Kleinflugzeug in Rheinland-Pfalz, Deutschland, ums Leben gekommen. Das einmotorige Flugzeug stützte am Nachmittag bei Sefferweich ab - in einem Windpark.

Der Österreicher war allein in der Cessna unterwegs. Er wollte von Belgien nach Österreich fliegen. Während des Fluges herrschte starker Nebel. Gegen 12.40 Uhr verschwand der Flieger vom Radar. Vermutungen, wonach der Pilot ein Windrad übersehen haben könnte, werden aktuell untersucht.

Die Wrackteile lagen über Hunderte Meter verteilt. Der Absturzort wurde weiträumig abgesperrt.