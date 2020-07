Österreicher in Holland gerettet: Kreuzfahrtschiff drohte zu sinken

Sofort rückte ein Großaufgebot an Polizei, Rettung und Feuerwehr an, um ein Sinken des Schiffs zu verhindern. „Wir haben sofort mit der Evakuierung der Britannia begonnen. Es dauerte aber lange, weil die meisten der zirka 200 Passagiere betagt waren“, erzählt der niederländische Feuerwehrmann, Robert Spijkerman, im KURIER-Interview.

Ein lauter Knall schockte die vielen österreichischen Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes in der Nacht auf Sonntag. „Wir haben ein Leck, wir müssen schnell anlegen“, funkte der Kapitän an die Rettungskräfte im niederländischen Zutphen.