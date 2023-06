Österreicher geben in den Ferien rund eine Milliarde Euro aus

Der Einkauf im Sommerurlaub spielt für österreichische Touristen eine wesentliche Rolle, auch wenn Shopping nicht zu den Hauptmotiven für die Wahl einer Destination zählt. Dies geht aus einer aktuellen Analyse der Johannes Kepler Universität Linz hervor. Denn neun von zehn Österreicherinnen und Österreicher werden heuer im Urlaubsort Waren einkaufen und dafür mehr als eine Milliarde Euro ausgeben, so das Institut für Handel, Absatz und Marketing der Universität.

Etwa zwei Drittel der Österreicher im Alter von 16 bis 74 Jahren werden demnach heuer im Sommer wegfahren. Davon werden 30 Prozent in Österreich bleiben und 40 Prozent an die Mittelmeerküste in Italien, Griechenland und Kroatien fahren.

➤ Mehr lesen: Urlaubsstudie: Wie die Österreicher 2023 reisen werden