Österreich wächst: 8,77 Millionen Einwohner zu Jahresbeginn

Österreich ist größer geworden. Mit 1. Jänner 2017 lebten laut Statistik Austria 8.773.686 Menschen in Österreich - um 73.215 Personen mehr als zu Jahresbeginn 2016.

Den stärksten Bevölkerungszuwachs gab es in Wien mit 1,51 Prozent. Wien hat somit aktuell 1.867.960 Bewohner. Besonders gewachsen sind außerdem die Bundesländer Vorarlberg und Tirol. Den geringsten Anstieg gab es mit 0,11 Prozent in Kärnten.

Abseits von Wien stechen zwei Bezirke mit einem noch größerem Wachstum hervor: In Kufstein erhöhte sich die Bevölkerungszahl um 1,68 Prozent, in Bruck an der Leitha um 1,56 Prozent. In Graz-Umgebung fiel der Zuwachs mit 1,51 Prozent gleich stark aus wie in der Bundeshauptstadt. Doch es gibt auch Bezirke, die mit einem Bevölkerungsrückgang kämpfen: Am stärksten fiel der im Bezirk Güssing (-0,9 Prozent) aus, gefolgt von Leoben (-0,88 Prozent).

15,3 Prozent der Bevölkerung waren zu Jahresbeginn Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Fast die Hälfte aller Nicht-Österreicher stammen aus der EU. Hoch waren die Zuwächse bei Bürgern aus Afghanistan, Rumänien und Syrien.