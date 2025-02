Geteiltes "Sorgerecht": Getrennte Wege, gemeinsames Tier

„Aber alle Tierbesitzer wissen, dass es auch mal Kosten wie unerwartete Tierarztbesuche gibt“, so Engelmayer. Deshalb sollte schon im Vorhinein zwischen den Ex-Partnern geklärt werden, wer in einem solchen Fall die Geldbörse zückt. Außerdem müsse man an Umzüge denken: „Man sollte besprechen, was mit dem Haustier passiert, wenn das geteilte ‚Sorgerecht‘ nicht mehr umsetzbar ist.“