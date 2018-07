Österreich: Mehr Tote durch Hitze als im Straßenverkehr

Beinahe täglich melden Medien, dass Menschen in Japan, Mexiko oder Kanada an Hitze sterben. Doch wie viele Hitzetote gibt es in Österreich? Das wurde bisher nicht systematisch erfasst. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat eine Untersuchung gestartet: Experten arbeiten erstmals an einer genauen Statistik.

Deren Berechnungen zufolge sind in den Sommern von 2013 bis 2017 je zwischen null und 1122 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben (siehe Grafik). Im Sommer des Vorjahres gab es beispielsweise 586 Hitzetote.

Warum die Zahlen so unterschiedlich hoch sind, können die AGES-Experten nicht sagen. Mehrere Faktoren dürften eine Rolle spielen: Eine Hitzewelle im Frühjahr sei beispielsweise viel gravierender als eine im August, wo der Mensch besser an die Hitze gewöhnt sei, sagt Franz Allerberger, Leiter der Abteilung für Öffentliche Gesundheit. Auch die Luftfeuchtigkeit spiele eine Rolle: Bei feuchter Luft ist Hitze viel belastender als bei trockener.

Interessant ist übrigens, dass in den Jahren 2013, 2015 und 2017 mehr Menschen durch Hitze als im Straßenverkehr gestorben sind. Zum Vergleich: Zählte man in diesen Jahren 414 bis 479 Verkehrstote, gab es 586 bis 1122 Hitzetote.

Verantwortlich für die Berechnungen ist AGES-Statistiker Lukas Richter. Im Rahmen seiner Dissertation entwickelt er das sogenannte HitzeMOMO (Basis für das mathematische Modell ist das europäische EuroMOMO – für Mortalitätsmonitoring). Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die Statistik Austria und das Institut für Statistik der TU Graz sind ebenfalls beteiligt. Bei dem Modell berechnet eine Software, wie viele Todesfälle pro Woche zu erwarten sind: Liegt die Zahl der Verstorbenen über der Erwartung, spricht man von Übersterblichkeit. „Das HitzeMOMO erklärt die Übersterblichkeit mit der gemessenen Temperatur“, beschreibt Richter. Vereinfacht gesagt werden die wöchentlichen Todesfälle und die Lufttemperatur verglichen. Fallen Übersterblichkeit und Hitzewelle in dieselbe Woche, kann man von einem Zusammenhang und somit von Hitzetoten sprechen.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber: Am Totenschein wird Hitze schließlich nicht als Todesursache vermerkt, sondern eher Herz-Kreislaufversagen oder ähnliches.

Künftig soll das HitzeMOMO noch genauere Daten liefern: Werden derzeit nur 80 Prozent der Bevölkerung Österreichs erfasst, sollen es in zwei Jahren 100 Prozent sein. Zudem überlegen die Experten, Daten wie Luftfeuchtigkeit, gefühlte Temperatur oder Wind in die Berechnungen mit einzubeziehen.