Maul- und Klauenseuche: Diese Maßnahmen werden in den Bundesländern getroffen

Aufgrund der grassierenden Maul- und Klauenseuche (MKS) in der benachbarten Slowakei sind österreichweit in potenziellen Risikobereichen entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

In Salzburg und Niederösterreich wurden Rinderschauen abgesagt, wie die Salzburger Nachrichten (SN) bereits berichteten. Im steirischen Tierpark Herberstein wurde vorsorglich der Streichelzoo gesperrt. Das Landgut Cobenzl in Wien schließt indessen seine Pforten für spontane Besucher.

Vorsichtsmaßnahme

Die in Salzburg für den Sonntag geplante und in der Region bekannte Maishofener Bundespinzgauerschau und die Verbandsrinderschau sind bereits seit 1. April abgesagt. Die Absage der Schau sei als reine Vorsichtsmaßnahme getroffen worden, teilten die Veranstalter laut den SN mit.

In Niederösterreich fällt die ebenfalls am Sonntag geplante Rinderschau Pielachtal dem Virus zum Opfer, wie die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau auf ihrer Homepage mitteilte. Auch die Zuchtrinder-Versteigerung in Bergland im niederösterreichischen Melk, die eigentlich am Mittwoch über die Bühne gehen hätte sollen, fiel aus. "Würde ein positiver Fall in Verbindung mit der Versteigerung auftreten, würden sämtliche Bestände der anwesenden Betriebe als Kontaktbetriebe eingestuft - mit massiven wirtschaftlichen Folgen für alle Beteiligten."