Aufgrund des Ausbruches der Maul- und Klauenseuche in der benachbarten Slowakei werden mit Samstag 23 Grenzübergänge, 2 davon in Niederösterreich, vorübergehend geschlossen.

Die betroffenen Übergänge seien in enger Abstimmung mit den Behörden in den betroffenen Bundesländern Niederösterreich und Burgenland, den Landwirtschaftskammern und dem Ministerium für Land- und Forstwirtschaft festgelegt worden, gab das Innenministerium am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Verstärkte Sicherung und Kontrollen der Grenzübergänge Die Landespolizeidirektionen seien dabei für die Sicherung und Kontrollen der Grenzübergänge zuständig. "Geschlossene Grenzübergänge stellen im Gegensatz zu Grenzkontrollen an geöffneten Übergängen eine weniger personalintensive Maßnahme dar und werden in unterschiedlicher Stärke und Intensität durchgeführt", teilte das Ministerium mit. In diesem Zusammenhang wurde mitgeteilt, dass keine weiteren Details zu den Maßnahmen an den Grenzen bekanntgegeben würden.

Appell der Landwirtschaftskammer: "Bitte helfen Sie mit!" Nikolaus Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer Burgenland, begrüßt die Schließung kleiner Grenzübergänge und appelliert an die Bevölkerung: "Auch, wenn viele Menschen glauben, dass sie keine Berührungspunkte mit dieser Seuche haben, appellieren wir dennoch, dass Jeder und Jede dazu beitragen kann, dass diese Seuche nicht in Österreich eingeschleppt wird. Unsere Bäuerinnen und Bauern tun ihr Bestes, um ihre Tiere zu schützen. Helfen auch Sie mit, indem sie sich von Klauentieren wie Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Alpakas und Farmwild fernhalten", betont Berlakovich. Die Bevölkerung wird daher dringend ersucht: Nicht unbedingt notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete zu machen.

Fremde Ställe nicht zu betreten.

Keine Speisereste an Nutztiere zu verfüttern.

Auf die Hygiene zu achten und Desinfektion zu verwenden.

Die Anweisungen der Behörden zu befolgen.

Bereits seit Ende vergangener Woche unterstützt die Polizei im Rahmen der bestehenden Kontrollen an der slowakischen und ungarischen Grenze die Gesundheitsbehörden. Die Maßnahmen umfassen dabei die Anhaltung von Fahrzeugen, die Überprüfung von Dokumenten und Kontrolle der Fahrzeuge.

Überwachungsprogramm im Burgenland angelaufen Unterdessen ist im Burgenland ein umfassendes Überwachungsprogramm angelaufen. In den kommenden Wochen werden alle 660 Betriebe im Nord- und Mittelburgenland kontrolliert, hieß es am Donnerstag aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne). Zwölf Betriebe in Deutsch Jahrndorf, Nickelsdorf, Halbturn und Mönchhof werden wöchentlich beprobt. Vorerst läuft das Programm bis 17. Mai.

Die vier Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See, in denen wöchentlich Proben genommen werden, bilden aufgrund ihrer Nähe zum ungarischen Ausbruchsort Levél eine Überwachungszone. Dort gilt auch ein Jagdverbot, damit Wildtiere nicht aufgescheucht werden und das Virus bei ihrer Flucht unter Umständen weitertragen. Zuletzt fielen sämtliche Tests in der Zone negativ aus.