Österreich ist Hehlerland der Kupferdiebe

Doch Österreich (vor allem Wien) entwickelt sich immer mehr auch zum Hehlerland Nummer eins. In den östlichen Nachbarländern müssen Dokumente beim Verkauf von Metallen an Händler vorgewiesen werden. Außerdem gibt es kein Bargeld mehr, sondern es muss ein Konto angegeben werden. Diese Maßnahmen will die Innenministerin nach der Nationalratswahl auch in Österreich umsetzen. Denn das gestohlene Kupfer wird derzeit nicht mehr außer Landes gebracht, sondern gleich in unmittelbarer Nähe des Tatortes weiterverkauft. Es ist sogar so, dass im Osten gestohlenes Buntmetall momentan verstärkt nach Österreich zum Verkauf gebracht wird.