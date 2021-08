Österreich hat keine Löschflugzeuge für Hilfseinsätze in Italien und in der Türkei

Während der heurigen Hitzeperioden Mitte Juni und auch in den ersten Juli-Wochen gab es für die Feuerwehren jedenfalls einiges zu tun. In Tirol, Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich wurden die meisten Waldbrände registriert. Besonders oft heulten die Sirenen in den Föhrenwäldern im Südosten von Niederösterreich.