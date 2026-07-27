Weniger Ernte: Klimawandel setzt heimischen Erdbeerbauern zu

Lange Trockenphasen, starke Temperaturschwankungen und Spätfröste setzen heimische Erdbeerbauern weiter unter Druck. Der Klimawandel habe den Betrieben „verstärkt zugesetzt und für Einbußen gesorgt“, teilte die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) am Montag nach Saisonende mit.

Erdbeerbauern berichteten „von einer mengenmäßig eher unterdurchschnittlichen Ernte, die unter dem erfreulichen Vorjahreswert von 14.100 Tonnen liegen wird.“ Konkrete Zahlen werden erst erhoben.