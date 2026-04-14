Blitzatlas 2025: In diesem Bundesland gab es die meisten Einschläge

In Österreich sind 2025 so wenige Blitzeinschläge gemessen worden wie noch nie. Insgesamt hat der Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS im ganzen Jahr nur 45.000 Erdblitze (Wolke-Erde-Blitzschläge) registriert, das waren um 55 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus dem aktuellen Blitzatlas mit Messungen aus allen 94 Bezirken hervor. Österreichischer Blitz-Hotspot war vergangenes Jahr Graz.

Mit 1,23 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer liegt Graz (Stadt) im Jahr 2025 an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Hartberg-Fürstenfeld (1,19) und Weiz (1,12). Die geringste Blitzdichte ermittelte ALDIS/BLIDS in Rust (Stadt) mit 0,15 Blitzereignissen pro Quadratkilometer sowie in Krems an der Donau (Stadt) mit 0,15 und Tulln (0,17).