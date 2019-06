Österreich als Vorbild für europaweites Drohnen-Gesetz

„Der Flugbetrieb muss vorübergehend eingestellt werden“ – eine Mitteilung, die bei Fluggästen verlässlich Ärger hervorruft. Nicht zuletzt sind Drohnen-Sichtungen der Grund dafür, dass es auf internationalen Flughäfen immer wieder zu Störungen des Betriebs kommt. Österreich ist bisher verschont geblieben, wie der Pressesprecher des Flughafens Wien, Peter Kleemann, berichtet: „Wir sind bisher nicht betroffen gewesen. Aber es ist natürlich ein wichtiges Thema.“

Ein Hauptgrund, warum es hierzulande kaum zu Vorfällen kommt, ist, dass Österreich seit 2014 ein strenges Drohnen-Gesetz hat. Auch für die Flugobjekte gelten die Luftverkehrsregeln. Damit konnten gröbere Probleme mit den unbemannten Luftfahrzeugen bisher vermieden werden. Bei Verstößen drohen immerhin Strafen bis zu 22.000 Euro.

Mit diesem Gesetz hat Österreich eine Vorreiterrolle innerhalb der Europäischen Union inne. Ende Mai präsentierte EU-Transportkommissarin Violeta Bule nun eine neue Verordnung, die sich an den österreichischen Bestimmungen orientiert und die in den kommenden zwölf Monaten auf nationaler Ebene der EU-Mitgliedsländer umgesetzt werden muss. „Spätestens am 1. Juli des nächsten Jahres wird das neue Gesetz auch in Österreich schlagend. Unsere Experten waren in den Arbeitsgruppen involviert und haben es mitgestaltet“, erklärt Markus Pohanka, Sprecher der Flugsicherung Austro Control. Die EU wird künftig also weitestgehend das österreichische Gesetz zur Anwendung bringen.