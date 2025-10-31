ÖBB-Sparpläne sorgen weiter für Wirbel

Das KURIER-Interview mit SPÖ-Bundesrat und Lokführer Daniel Schmid über die geplanten Einsparungen bei Zugbegleitern und Einsatzleitern sorgt für Aufregung. Wie berichtet, befürchtet der Tiroler „tödliche Folgen“, wenn viele Einsatzleiter-Posten in der Nacht unbesetzt sind. Auch die Gewerkschaft vida warnt jetzt eindringlich „vor einer sicherheitspolitischen Fehlentscheidung im österreichischen Bahnverkehr. Die geplanten Einsparungen gefährden die Sicherheit massiv – wie auch das aktuelle Interview mit Bundesrat Daniel Schmid sowie ein KURIER-Bericht vom 12. Oktober 2025 deutlich zeigen.“

Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn, meint: „Wer glaubt, dass Technik und Drohnen menschliche Erfahrung und rasche Entscheidungen vor Ort ersetzen können, verkennt die Realität im Ernstfall.“ Eher kurios ist eine via Nachrichtenagentur verbreitete Meldung, es handele sich vor allem um Nebenstrecken, geht es doch um Einsparungen etwa entlang der West- und Südbahn – beim Koralmtunnel, in Linz, Salzburg und Wien.