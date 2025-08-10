ÖBB stocken Sitzplätze über verlängertes Wochenende auf

Die kommende Woche zählt zu den stärksten Reisetagen im Jahr: Vom 14. bis zum 17. August gibt es rund um den Feiertag Maria Himmelfahrt ein verlängertes Wochenende, gleichzeitig finden auch das Musikfestival „Frequency“ sowie der Moto GP statt.

Aus diesem Grund stocken die ÖBB das Angebot für diesen Zeitraum um zusätzliche 10.600 Sitzplätze auf. Vom 14. bis 17. August werden außerdem 33 zusätzliche Züge eingesetzt.

Etwa die Hälfte davon ist auf der Weststrecke unterwegs – auch, um die Anreise zum Frequency Festival in St. Pölten zu erleichtern. Es werden insgesamt drei ÖBB-Verbindungen zum Festival angeboten: Die Cityjet-Züge, die einmal pro Stunde vom Westbahnhof wegfahren, sowie die Railjets, die stündlich vom Wiener Hauptbahnhof bzw. zweimal pro Stunde ab Salzburg und Linz losfahren. Sonderzug um 2.10 Uhr Beim Hauptbahnhof in St. Pölten angekommen, können Festivalbesucher dann entweder Shuttlebusse zum Gelände oder auch die öffentliche Busanbindung nutzen. Von der Busstation „Kelsengasse“ sind es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang des Festivalgeländes. Auch nach dem Ende des Festivals gibt es öffentliche Verbindungen, mit denen die Besucher nach Hause kommen. So verkehrt an allen Festivaltagen um 2.10 Uhr ein eigener Sonderzug von St. Pölten nach Wien Meidling.

Einmalige Fahrt Dafür braucht man ein eigenes Ticket – „Sonderzug Frequency 2025“. Der Preis des Tickets beträgt 14 Euro, mit dem Klimaticket, der Vorteilscard oder dem Top-Jugendticket allerdings nur sieben Euro. Das Sonderzug-Ticket gilt nur für eine einmalige Fahrt. Standardtickets werden im Sonderzug nicht anerkannt, heißt es auf der Website des Musikfestivals.