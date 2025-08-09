Verzögerter Bahnausbau in der Ostregion: Politik und ÖBB im Konflikt

Damit sich alle Parteien im Landtag einig sind, muss viel passieren. Und entlang der Nordbahnstrecke, die von Wien über Bernhardsthal nach Břeclav läuft, passiert so gut wie jeden Tag etwas. Züge, die sich verspäten. Züge, die ausfallen. Ja sogar Züge, die vor der Endstation wenden. All das gehört zum Alltag der Pendlerinnen und Pendler, und das bereits seit vielen Jahren.

Und wenn es nach dem neuen Rahmenplan der ÖBB (2025-2030) geht, wird dieser Alltag noch länger so beibehalten. Denn die Bundesbahnen müssen auf Geheiß der Bundesregierung sparen – wobei die Nordbahn auf der Strecke bleibt. Fünf weitere Jahre wird der Ausbau verzögert, eine Inbetriebnahme ist nun erst 2037 geplant. Andere Routen in der Ostregion – wie der Ausbau der Laaer Ostbahn oder der Nordwestbahn, die von Wien nach Znojmo verläuft – sind in den Planungen erst gar nicht berücksichtigt.

Im Parlament Was die Politiker der Region so nicht hinnehmen wollen; im Juni wurde auf Initiative des grünen Verkehrssprechers Georg Ecker einstimmig im Landtag beschlossen, dass das Land Druck auf die Bundesregierung machen soll. Die Verzögerungen beim Ausbau in der Ostregion sollen rückgängig gemacht werden, so das erklärte Ziel aller Parteien. Und auch seitens des Bundes- und Nationalrats hakt man in der Sache nach: Zwei Schreiben liegen am Tisch von SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke. Die Grünen und die FPÖ haben parlamentarische Anfragen gestellt, die den Rahmenplan infrage stellen und eine „massive Benachteiligung“ der Region orten.