Wegschauen ist nicht mehr

Wer nach all den Pleiten, Pech und Pannen der Deutschen Bahn ein weiteres Anschauungsbeispiel für den Zustand des Staatskonzerns gebraucht hat, wurde mit dem stromlos stehen gebliebenen ICE bestens bedient. Bei dem stundenlangen Großeinsatz vor den Toren Wiens ist am Samstag keiner der 400 Passagiere gröber zu Schaden gekommen. Was in dem teils stockdunklen Zug, bei ausgefallener Klimaanlage und einer Handvoll Menschen, die – entgegen der Anweisungen der Rettungskräfte – aus dem Tunnel flüchten wollten, an ein kleines Wunder grenzt.

Eine lange Schrecksekunde später, stellt sich einmal mehr die Frage, was ist eigentlich los bei der Deutschen Bahn? Am Donnerstag hat ihr Vorstandschef, Richard Lutz, einmal mehr die Möglichkeit sich zu erklären. Lutz präsentiert am 31. Juli die Halbjahreszahlen des hoch verschuldeten Konzerns, es könnte seine Abschiedspressekonferenz werden. „Bahnchef auf Abruf“, titelte jüngst die FAZ.

Ihm allein die Schuld für unpünktliche Züge, das marode Schienennetz und die tiefrote Bilanz zu geben, wäre wohl zu einfach. Lutz steht massiv unter Druck, klar. Doch die Ablöse des Managers würde die massiven Probleme des Konzerns nicht über Nacht beseitigen. Dazu sind die Dimensionen, um die es geht, zu gewaltig: 150 Milliarden Euro braucht die Deutsche Bahn zur Generalsanierung der wichtigsten Strecken aus dem 500-Milliarden-Infrastrukturpaket von Union und SPD. Bis 2036 dürfte sich das Vorhaben hinziehen. Die monatelangen Bauvorhaben samt Streckensperren, Verspätungen und absehbarer Proteste werden ein unglaublicher Kraftakt.