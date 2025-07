Land Oberösterreich könnte Mühlkreis- und Almtalbahn übernehmen

Die Mühlkreis- und die Almtalbahn könnten vom Land Oberösterreich übernommen werden. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding soll in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden.

Ähnlich äußerte sich Steinkellner, der einen wichtigen Schritt zur "Absicherung nachhaltiger Regionalverbindungen" betonte. Auch Stelzer zeigte sich "zuversichtlich, dass wir ein Memorandum of Understanding erarbeiten werden, sodass sich die Zukunft der Bahnen positiv entwickeln kann".

"Wir sind uns alle einig, dass die Menschen an den drei oberösterreichischen Regionalbahnen ein gutes öffentliches Verkehrsangebot brauchen", unterstrich Matthä. "Jetzt gilt es zu diskutieren, welches Angebot wo am besten passt und wie wir effiziente Verkehrslösungen für Pendlerinnen und Pendler, Touristen und die Wirtschaft in Oberösterreich bieten können." Das soll in den kommenden Monaten geschehen.

Geringe Auslastung

Die ÖBB hatten ihre Überlegungen, die Strecken durch Buslinien zu ersetzen, damit argumentiert, dass alle drei Strecken teils deutlich unter der volkswirtschaftlich vertretbaren Marke von 2.500 Fahrgästen pro Tag liegen würden.