Bus statt unwirtschaftlicher Regionalzüge: Wirbel um ÖBB-Pläne in OÖ

Überlegungen der ÖBB, einige Regionalbahnen auf Busse umzustellen , haben in Oberösterreich für Aufregung gesorgt. Konkret geht es um die Hausruck-, die Almtal- und den Nordteil der Mühlkreisbahn .

Das bedeutet: Einige Projekte werden verschoben, andere hinterfragt. In Oberösterreich betrifft das den nördlichen Teil der Mühlkreisbahn, die Almtal- und die Hausruckbahn. Allerdings geht es nicht um eine komplette Streichung des Öffi-Angebots, sondern um eine V erlagerung auf Busse , deren Betrieb dann allerdings dem Land bzw. dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund zufallen würde und nicht mehr den ÖBB.

Bei der Mühlkreisbahn geht es um den nördlichen Abschnitt von Aigen-Schlägl nach Rottenegg, wo bei einem - je nach Tageszeit - Ein- bzw. Zweistundentakt täglich nur 375 Fahrgäste unterwegs sind. Die Prognose für die kommenden 15 bis 20 Jahre geht davon aus, dass man künftig vielleicht 600 Passagiere pro Tag erreichen könnte.

Etwas besser verhält es sich bei der Hausruckbahn und der Almtalbahn: Die Hausruckbahn zwischen Attnang-Puchheim und Schärding hat derzeit 1.200 Fahrgäste pro Tag, die Prognose liegt bei 1.900, die Almtalbahn von Wels nach Grünau liegt bei 1.500 Fahrgästen am Tag, prognostiziert werden 1.950.

Wirtschaftlich ab 2.000 Fahrgästen

Natürlich können Regionalbahnen nicht mit urbanen Verbindungen mithalten, Spitzenreiter in Österreich ist die Wiener Stammstrecke mit 250.000 bis 300.000 Fahrgästen pro Tag und einem Takt von wenigen Minuten Abstand. Aber etwa die Mattigtalbahn oder Innkreisbahn in Oberösterreich liegen mit 5.000 bis 7.000 Fahrgästen täglich deutlich besser als die drei zu evaluierenden, auch niederösterreichische Regionalbahnen würden sich in der Größenordnung zwischen 4.000 und 7.000 Passagieren bewegen.

Die "magische Grenze", ab der eine Regionalbahn volkswirtschaftlich vertretbar ist, beziffert Franz Hammerschmid, Leiter der Strategischen Planung bei den ÖBB, mit etwa 2.000 bis 2.500 Fahrgästen pro Tag.