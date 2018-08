ÖBB-Fahrgast nahm Pferd mit in Zug

Fahrgäste der ÖBB haben am Wochenende versucht, mit Pferd "Frieda" in einem Zug mitzufahren. Auf Anfrage der KURIER-futurzone erkärte ÖBB-Sprecherin Juliane Pamme: "Offenbar wollte heute im Nahverkehr im REX 3415 von Stainach-Irdning nach Attnang-Puchheim ein Fahrgast tatsächlich ein Pferd mitnehmen. Der Fahrgast stieg mit dem Pferd in Bad Mitterndorf ein, wie einige Zuggäste mit ihren Handykameras festhielten."

Offenbar hatte der Mann das Pferd schon im Zug davor mitnehmen wollen, wurde aber vom Zugbegleiter am Einsteigen gehindert. Auch in dem besagten REX fuhr das Pferd schließlich nicht mit. "Der Zugführer hat den Mann mit dem Tier einsteigen sehen. Er verließ den Führerstand und teilte dem Fahrgast mit, dass Pferde nicht befördert werden dürfen", sagt Pamme. Darauf hin mussten beide wieder aussteigen.