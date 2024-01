ÖAMTC-Flugrettung zieht Bilanz: 20.823 Einsätze im Jahr 2023

Die ÖAMTC-Flugrettung ist 2023 österreichweit 20.823 Einsätze geflogen - im Schnitt 57 pro Tag. "Gegenüber unserem bisherigen intensivsten Jahr 2022, in dem wir knapp 22.000 Einsätze zu verzeichnen hatten, ist das ein leichter Rückgang", fasste Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, am Dienstag in einer Aussendung zusammen.

Das Einsatzspektrum der Christophorus-Flotte war auch 2023 sehr breit. Der Großteil der Einsätze entfiel aber mit 47,4 Prozent auf internistische und neurologische Notfälle.