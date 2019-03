Oberwaltersdorf: In der Pfarre hängt der Segen schief

Laut Michael Prüller, Sprecher von Kardinal Schönborn, handle es sich um eine Reihe von Missverständnissen. Die Pfarrpfründe hätten nie der Pfarre gehört. „Die sind dazu gestiftet worden, um den Lebensunterhalt der Seelsorger zu bestreiten“, erklärt er. Bereits vor Jahrzehnten wurden sämtliche Pfründe zentralisiert und in einem Sozialfonds zusammengefasst, aus dessen Erträgen Pfarrer und deren Pensionen bezahlt werden. Verwalterin ist die Erzdiözese Wien. „Man kann also nicht sagen, dass die Pfarre keinen Cent davon sieht“, sagt Prüller. Die Erlöse aus Oberwaltersdorf hätten vorher nicht zur Renovierung zu Verfügung gestanden und würden es jetzt auch nicht, sagt Prüller. Dass dem Pfarrer gedroht wurde stellt er in Abrede. Der Pfarrer sei der Vertreter der Pfründe in Rechtsgeschäften. Seine Unterschrift sei daher notwendig und er sei in einem Schreiben um diese gebeten worden.

Der Pfarrgemeinderat ist dennoch nicht besänftigt. „Die Pfarre Oberwaltersdorf lebt von knapp acht Prozent der Kirchenbeitragseinnahmen, als ordentlicher Zuschuss der Erzdiözese, mehr schlecht als recht“, heißt es. Damit müssten Pfarrkirche, Pfarrhof und Pfarrheim sowie alle laufenden Kosten finanziert werden. Wenn die Pfründe-Erlöse an die Diözese fließen, und sie damit alle Rechte erworben habe, müsse sie auch die Pflichten übernehmen, sagt Pongratz. Und meint die Kosten für die Sanierungen. Für diese würde die Erzdiözese aber nur ein Drittel übernehmen