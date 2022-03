Oberösterreich: Zwei Verletzte bei Alkounfällen

Zwei Frauen sind in der Nacht auf Sonntag bei Alkounfällen im Bezirk Braunau verletzt worden. In der Bezirkshauptstadt übersah ein betrunkener 57-jähriger Autofahrer den Pkw einer 43-Jährigen, die vor einem Kreisverkehr angehalten hatte. Er rammte den Wagen, ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen brachte die Lenkerin ins Spital. In Überackern verlor eine 21-Jährige im Rausch die Herrschaft über ihren Wagen und prallte gegen einen Baum, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 57-Jährige hatte 2,22 Promille im Blut. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und er wurde angezeigt. Der Alkotest bei der 21-Jährigen ergab einen Wert von 1,14 Promille. Sie war in Überackern von der Fahrbahn abgekommen, verriss den Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Wald neben der Straße. Die junge Frau kam mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau.

Festnahme

Mit einem aggressiven Betrunkenen hatte es die Polizei nach einem Alkounfall in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) zu tun. Ein 47-jähriger Welser fuhr mit seinem Auto in den Straßengraben und machte wirre Angaben zum Unfallhergang. Weil der offenbar stark Alkoholisierte über Schmerzen klagte, brachte ihn die Rettung ins Klinikum Steyr. Dort verweigerte er die Behandlung und wurde stattdessen zunehmend aggressiver. Wegen seines aufbrausenden Verhaltenes nahm ihn die Polizei schließlich fest und brachte ihn in das Linzer Anhaltezentrum. Eine amtsärztliche Untersuchung zur Feststellung der Alkoholisierung verweigerte er.