Der November 2025 war in Österreich rekordverdächtig sonnig

Der November 2025 ist in Österreich sehr sonnig verlaufen. "Über die gesamte Fläche Österreichs gemittelt gab es 33 Prozent mehr Sonnenstunden als in einem durchschnittlichen November", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria. "Damit war er einer der 15 sonnigsten November der Messgeschichte." Die Temperatur lag im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit im Tiefland etwas unter dem Durchschnitt, auf den Bergen etwas über dem Durchschnitt.

Die erste Hälfte des Novembers 2025 verlief relativ mild, die zweite Hälfte relativ kühl. Der Platz in der Statistik "Über den gesamten Monat gesehen war es auf den Bergen etwas wärmer als im klimatologischen Mittel, und der November 2025 liegt hier auf Platz 31 der 175-jährigen Gebirgsmessreihe", so Klimatologe Orlik. "In den Niederungen sorgten hingegen einige Inversionswetterlagen für etwas mehr kühle Phasen. Daher liegt der November 2025 hier auf Platz 101 der 259-jährigen Tiefland-Messreihe."