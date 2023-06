Nova Rock: Behörde rüstet sich für Besucheransturm

Die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See rüstet sich derzeit in Kooperation mit den Einsatzorganisationen und dem Veranstalter Barracuda Music für den Besucheransturm. Auch für den Fall eines Schlechtwetters wäre man vorbereitet: Nach den Regenfällen im Vorjahr wurde etwa das Verkehrskonzept ausgebaut.

Beschleunigte Abreise

Bevor die rund 200.000 Besucher ab dem kommenden Mittwoch zum Festival anreisen, werden Ablauf, Sicherheitsmaßnahmen und Notfallpläne durchgearbeitet. Im Vordergrund steht das neue Verkehrskonzept bei Schlechtwetter, das die Ortschaft und die Anschlussstelle Nickelsdorf entlasten und eine beschleunigte Abreise von den Parkflächen ermöglichen soll.

Bis zu 14 Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft sowie Sachverständige aus den Bereichen Veranstaltungsrecht, Wasserrecht, Verkehr und Sicherheit werden während des Festivals an Ort und Stelle sein.